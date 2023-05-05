大陸女星范冰冰經歷逃漏稅風波後，遭到大陸官方封殺，但她積極尋求付出，把重心轉往時尚圈和海外，不過向來引領潮流的她，近日頂著蘑菇頭新造型替雜誌拍攝封面照，卻遭到網友批評「應該換個設計師」。

范冰冰近日替雜誌拍攝封面照，穿上帥氣風的棒球外套，還有露肩性感禮服，展現女人味及霸氣套裝等，完美詮釋多套不同風格的造型，不過更吸睛的是，她頂著一頭厚重的馬桶蓋短髮，和過去模樣差很大，乍看之下有點認不出。

網友見狀都有些看傻眼「很難評的髮型」、「這個頭髮什麼意思？」、「應該換個造型師，最近出來的造型都好老舊」、「髮型師出來挨打」，但也有人認為她不斷嘗試新風格，且都能駕馭，「這個髮型也就只有妳能hold住了」。

一直以來都被譽為「紅毯女王」的范冰冰，每次出席活動總能成為全場焦點，而這幾年因為演藝事業停擺，直到日前時隔5年出席柏林影展，再次亮麗回歸，還有在奧斯卡頒獎典禮的華麗造型，都讓人驚艷不已，直呼果然紅毯還是要看范冰冰。