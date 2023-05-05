【立綱氣象報報】周一雨後轉多雲 東北風影響夜晚涼

還要再熱一天！明（6）日各地高溫可達30度以上，氣象局還對7縣市發布高溫燈號，南部近山區高溫恐達38度。然而，下周日（5/7）有一波鋒面通過，全台皆有機會出現陣雨、雷雨，中北部、東北部、中部雨勢較大，下周一（5/8）東北季風接力，天氣逐漸好轉，但北部低溫下探18度，感受明顯轉涼。

7日鋒面通過後還有東北季風接力，各地氣溫下降。（圖／氣象局提供）

氣象局資料顯示，明日氣溫偏高，各地低溫23到26度，白天普遍都在30度以上，嘉義以南及花東局部地區高溫可達36度，南部近山區甚至有機會出現38度以上高溫，東南部恐有焚風，中午前後紫外線偏強。

氣象局也針對全台7縣市發布高溫資訊，影響時間為明日白天，高溫紅色燈號範圍為台南市；高溫橙燈範圍有嘉義市、嘉義縣、高雄市、屏東縣；高溫黃燈則是花蓮縣、台東縣。

降雨方面，由於鋒面接近，天氣漸轉不穩定，午後北部、中南部山區有局部短暫陣雨，東半部及基隆北海岸降雨機率提高，其他地區仍是多雲到晴。

至於未來一周天氣如何？氣象主播戴立綱指出，下周日（5/7）受到鋒面通過影響，從北到南都有陣雨或雷雨，中北部、東北部、中部雨勢較大，不過僅有短短半天，還沒達到「梅雨鋒面」等級，入夜後東北季風增強，帶來乾燥冷空氣；下周一、下周二（5/8、5/9）全台天氣好轉，僅東北角有綿綿細雨，北台灣晚間低溫下探18度，日夜溫差將近10度；預估下周三到下周五（5/10~5/12）東北季風減弱，各地逐漸回暖。