為強化財政部主管公股事業人事任用管理及公司治理，財政部強調，已於3日召開「公股事業重要議題會議」，要求各事業就所屬事業關係人進用，須確實符合人事制度相關作業規範，以公開公正透明原則，完善聘任機制作業規範，以免發生疑義。