針對國民黨立法院黨團指稱財政部縱容合庫AMC成為家族企業，財政部也強調，與事實不符，財政部並無包庇縱容情形，後續亦將配合監察院調查作業辦理。

財政部強調，該案相關人事任用是否適用「公職人員利益衝突迴避法」，財政部部已於5月4日函請法務部釐清。

針對合庫AMC業務經營及人事任用等事宜，財政部指出，屬於公司治理，財政部事前未接獲檢舉，經立委揭露後即責成合庫金控迅即處理並專案調查，財政部也將依立法院決議，於5月17日前將調查結果函報立法院。

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