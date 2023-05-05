近年前瞻基礎建設已加大力度執行伏流水、再生水等多元方式水資源建設，這些建設已大幅增加南部地區區域供水韌性，也大幅降低2021年及今年南部地區旱象衝擊，但隨著氣候變遷可能造成旱澇加劇及旱澇並存的氣候型態，南水局也已提前規劃更多元水資源開發計畫，以穩定南部地區中長期供水需求，並創造更優質用水環境。

南水局說明，高屏溪是高雄地區最主要取水來源，流域地下含水層蘊藏量豐厚且透水性良好，為充份運用豐沛水資源，除沿岸已設置8處伏流水取水設施外，將再開發荖濃溪（里嶺）伏流水，預計2026年可產水每日10萬立方公尺，未來將再持續評估該河段上游增設伏流水設施的可行性。

此外，也汲取濁水溪天然河道疏濬補注地下水工法經驗，將在河川疏濬作業的同時，提高汛期末與枯水期初期河道入滲能力，藉以補注涵養淺層地下水。

而曾文南化聯通管將於明年完工，屆時可強化區域調度能力，充分發揮台南與高雄區域供水特性，提高南部地區供水韌性。

南水局表示，除傳統水資源外，目前積極推動科技造水，其中台南海水淡化廠興建計畫正著手進行補充調查及先期作業中，預計明年完成工程招標、第一期工程將於2028年完成，屆時將可供應每日10萬立方公尺海淡水，可提高南部地區供水穩定性。

另為善用曾文溪感潮河段水資源，已於2022年開始辦理「曾文溪感潮河段水資源利用模廠建置計畫」，透過模廠試驗操作及成果進行彙整分析，以作為後續半鹹水實廠計畫推動之參考。

面對未來極端氣候的挑戰，南水局將持續推動各項多元水資源建設，也籲請社會大眾落實節約用水，共同為珍貴水資源多盡一份心力，一起面對氣候變遷的挑戰。