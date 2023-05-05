大直NOKE忠泰樂生活日前開幕，是美麗華商圈新亮點，除了特色咖啡廳與甜點，台灣戶外家具品牌 7OCEANS也進駐，開設旗下第一間百貨旗艦店。除了由 7OCEANS 設計研發的家具家飾系列之外，獨家代理比利時品牌 Roolf Living以及泰國曼谷香氛品牌 MN Formula，搭配其它國內外品牌的質感選品。

比利時設計品牌 Roolf Living 的家具作品可耐受極端氣候，室內或戶外都能自然融入。（7OCEANS提供）

7OCEANS與來自芬蘭的「Yatofu Creatives 也兜設計」攜手打造店內體驗空間，利用陶土磚、藤編、木材等材質，傳遞出品牌自然舒適、悠閒的設計風格。

獨家代理的比利時家具品牌 Roolf Living，其家具作品可耐受極端氣候，舒適質樸的外型，無論置於戶外或室內都能自然融入場景。全系列商品經過紫外線處理，採用透水材質讓家具能夠快乾、易保持清潔，部分款式甚至可漂浮於水中，化身家中泳池的道具配件。

7OCEANS引進的泰國曼谷人氣複方香氛品牌 MN Formula，擁有眾多獨特香氣。（7OCEANS提供

香氛品牌 MN Formula 是泰國曼谷當地人氣複方香氛品牌，多達10種味道選擇，提供包括旅行蠟燭、居家擴香以及空間噴霧等品項，適合在不同時間、各種空間氛圍下選用。