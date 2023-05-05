俄羅斯瓦格納集團傭兵部隊的領導人普里戈津（Yevgeny Prigozhin）本週五（5）拋出震撼彈，痛批俄國國防部由於缺乏彈藥、傷亡慘重瓦格納部隊將於5月10日，撤出烏克蘭城市巴赫穆特（Bakhmut），這個他們自去年夏天以來宣布實施絞肉機（Meat Grinder）消耗戰的舞台，但是公開情報來源發現了一個關鍵的人事異動，顯示出這可能又是普里戈津引誘烏軍增援巴赫姆特的戲碼。
綜合《路透社》（Reuters）5日報導以及公開資訊情報來源，普里戈津表示，由於重大損失和彈藥供應不足，他們將於下週撤出巴赫姆特，結束這場戰爭中最漫長和血腥的戰鬥，並要求國防部派遣正規軍隊取代他們。他還站在屍體面前拍了影片痛罵俄羅斯參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov ）和國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）。
但是先前《路透社》報導指出，俄羅斯國防部副部長暨俄軍後勤司令——米津采夫（Mikhail Mizintsev）上將自4月27日收到人事命令調離崗位，而這兩天社群媒體上的影片卻驚人曝光，他現為瓦格納副指揮官，一名熟稔全部後勤指參作業，並且擁有完整人脈通訊網絡的「上將」擔任這個職位之後，今天，普里戈津卻繼續憤慨演出，反而顯示出這可能是一個引誘烏軍深入的陷阱。
而事實上，過去幾天以來迫於瓦格納傭兵的壓力，烏軍已經被壓縮到最西邊的角落，緊接而來的態勢是，來自瓦格納砲兵部隊的火力覆蓋越來越集中，來自烈日（TOS-1A）溫壓多管火箭系統、冰雹多管火箭系統（BM-21 Grad）以及各式火砲不間斷的打擊不斷上傳到社群媒體上，彷彿述說著另外一個平行世界的故事，烏克蘭以及北約領導階層，不可不慎。
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