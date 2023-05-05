俄羅斯瓦格納集團傭兵部隊的領導人普里戈津（Yevgeny Prigozhin）本週五（5）拋出震撼彈，痛批俄國國防部由於缺乏彈藥、傷亡慘重瓦格納部隊將於5月10日，撤出烏克蘭城市巴赫穆特（Bakhmut），這個他們自去年夏天以來宣布實施絞肉機（Meat Grinder）消耗戰的舞台，但是公開情報來源發現了一個關鍵的人事異動，顯示出這可能又是普里戈津引誘烏軍增援巴赫姆特的戲碼。

Prigozhin announces that the Wagner Group will withdraw from Bakhmut on May 10th.



pic.twitter.com/mtentaCKDG — Visegrád 24 (@visegrad24) May 5, 2023

綜合《路透社》（Reuters）5日報導以及公開資訊情報來源，普里戈津表示，由於重大損失和彈藥供應不足，他們將於下週撤出巴赫姆特，結束這場戰爭中最漫長和血腥的戰鬥，並要求國防部派遣正規軍隊取代他們。他還站在屍體面前拍了影片痛罵俄羅斯參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov ）和國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）。

2018年7月25日，俄羅斯米津采夫上於俄羅斯國防部和外交部聯合協調中心會議上發表講話資料照。（路透）

但是先前《路透社》報導指出，俄羅斯國防部副部長暨俄軍後勤司令——米津采夫（Mikhail Mizintsev）上將自4月27日收到人事命令調離崗位，而這兩天社群媒體上的影片卻驚人曝光，他現為瓦格納副指揮官，一名熟稔全部後勤指參作業，並且擁有完整人脈通訊網絡的「上將」擔任這個職位之後，今天，普里戈津卻繼續憤慨演出，反而顯示出這可能是一個引誘烏軍深入的陷阱。

The Deputy Minister of Defense became the Deputy Commander of PMC "Wagner"

General Mikhail Mizintsev joined E. Prigozhin's company

https://t.co/LrdzXbcI2z pic.twitter.com/MopFBf8ZNh — Victor vicktop55 (@vicktop55) May 4, 2023

而事實上，過去幾天以來迫於瓦格納傭兵的壓力，烏軍已經被壓縮到最西邊的角落，緊接而來的態勢是，來自瓦格納砲兵部隊的火力覆蓋越來越集中，來自烈日（TOS-1A）溫壓多管火箭系統、冰雹多管火箭系統（BM-21 Grad）以及各式火砲不間斷的打擊不斷上傳到社群媒體上，彷彿述說著另外一個平行世界的故事，烏克蘭以及北約領導階層，不可不慎。

Shots of the work of TOS 1A "Sunshine" of the Wagner fighters in Bakhmut. pic.twitter.com/bUmhqmxDEh — Spriter (@Spriter99880) May 2, 2023