富藝斯（Phillips）拍賣行將於5月6至7日在台北BELLAVITA寶麗廣場《藝文空間》舉行鐘錶及珠寶香港春季拍賣台北預展，展出約120件鐘錶及珠寶臻品，及清朝末代皇帝溥儀曾珍藏的傳奇百達翡麗腕錶與一系列遺珍，總價值逾五億台幣。
中國末代皇帝愛新覺羅溥儀生前擁有的一只百達翡麗編號96「Quantieme Lune」腕表，近日登上富藝斯（PHILLIPS）拍賣會，起拍價為300萬美金（約9300萬元台幣），溥儀在蘇聯監獄中懷疑這只表並非鉑金打造，命隨侍將白色表盤下方的琺瑯漆刮除，刮到一半才喊停，獨特的雙色表盤反倒成為這只表的特色，另有溥儀致贈獄中翻譯的筆記本、親自題筆的紙扇和迷你版《論語》，見證末代皇帝流落他鄉的孤寂、多疑與無奈。
溥儀在1945年逃亡時被蘇聯紅軍俘虜，在獄中待了5年，期間與翻譯別兒面闊夫（Georgy Permyakov）成為摯友，直到1950年才以戰犯身分引渡回國，遺返前夕他因憂心自己此行生死未卜，索性將百達翡麗腕表、筆記本和《論語》，再加上他親自題詞的紙扇，全數送給了這位俄國翻譯，直到今日，這批寶物才在拍賣會上重見天日。
《御藏百達翡麗專場》將於5月23日舉槌，呈獻清朝末代皇帝溥儀曾珍藏之百達翡麗腕錶及一系列傳奇遺珍。在富藝斯五月香港鐘錶春季拍賣亮點拍品亮相前，在台北舉行預展。現場展出約120件鐘表及珠寶臻品，包括溥儀珍藏的百達翡麗腕表與遺珍，總價值逾五億台幣，並邀請Melody擔任開展嘉賓。
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