大陸男星文章與「紫薇」馬伊俐曾是演藝圈模範夫妻，沒想到文章卻被爆出在妻子懷二胎時，偷吃女星姚笛，儘管馬伊俐第一時間原諒，兩人還是在2019年離婚；離婚近4年的文章日前低調出席中影同學會，憔悴狀態一度讓網友認不出，他也罕見主動發聲證實正是他本人。

有不少明星畢業於大陸中央戲劇學院，日前昔日有「中戲校花」稱號的唐嫣現身同學會，她在大合照中更是站在C位，眾人裡一眼就能看到她；但有許多網友注意到唐嫣身邊的男子很眼熟，頂著平頭一臉憔悴的樣子，有部分人不敢肯定地說，「這人是文章嗎？」、「好像是文章耶，怎麼變那麼多」。

文章日前出席中影同學會，憔悴模樣讓網友一度認不出來。（圖／摘自小紅書）

引起網友熱議後，文章昨（4日）也在微博發文，輕描淡寫地說，「對，是我」，罕見出面回應網路上的疑問；粉絲都很驚訝，紛紛表示，「看到不敢相信，看上去感覺老了二十歲」、「越來越成熟，加油」、「看照片就想到是你」、「都看呆了，以前好喜歡你，可惜了呢」。

其實文章過去曾以電影《失戀33天》在大陸以外地區打開知名度，演出的影視作品都相當受到歡迎；豈料，2013年文章在馬伊俐懷二胎時，被爆出與姚笛發生婚外情，即使馬伊利第一時間原諒他，兩人還是在2019年7月宣布離婚。