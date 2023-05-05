義務役會在明年元旦開始實施，不會因政治因素影響而延後。前立委郭正亮今( 5 日)對此表示非常懷疑，若1月入伍兵單會在12月初就寄出，屆時議題會開始延燒，對賴清德選舉不利；而軍方營區的準備也會被拿出來檢視，郭正亮也認為，軍方的準備能力並不樂觀，恐怕會出很多狀況。

郭正亮今在《新聞大白話》節目中表示，美麗島的民調是問出明年選舉的主軸「戰爭與和平」，大部分人並不認同( 51.4% )，但20-29 歲的同意高達 50.9%，這就是賴清德的問題，顯然年輕人對這題特別有感覺。

有近5成的人認為，賴清德當選會讓兩岸更緊張，郭正亮也分析，因為賴清德給大家台獨工作者的印象太深了，這是賴必須要面對的自己的歷史。

而國防部表示，94 年次義務役男明年 1 月 1 日入伍，不會因為選舉延後。對此，郭正亮非常懷疑，因為元旦要入伍，兵單會在 12 月初就會收到，整個議題就會散開，「對賴清德選舉會有利嗎？」

郭正亮也表示，他一直都猜想國防部會在明年 1 月 13 日(投開票日)之後才開始寄兵單，國防部現在這樣講，「我們就來看他是不是真的能做到」。

郭正亮指出，第一梯入伍1年制義務役大概 1 到2 萬人左右，只要兵單一寄出，大家就會去考察各地營區，去關注相關的科目、營區準備是不是都有做好準備。但郭也直言，對於軍方準備的能力，「我不是那麼樂觀，一定會有蠻多狀況」。