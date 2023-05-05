北市警中山分局，5日在花博爭艷館，與社團法人中華民國畫廊協會、財團法人台北市會展產業發展基金會等單位，共同舉辦ART OLO 2023 藝之獨秀擴大辦理防詐宣導活動，中山波麗士除了設置活動攤位，藉由簡易的小遊戲、有獎徵答，抽獎拿好禮等活動，增加活動的趣味性，並於現場轉播警政署「5月5號全民防詐，藝起發聲」記者會活動，邀請民眾共同響應「全民反詐啟動日」，有效提升犯罪預防宣導成效。

活動加強推動行政院提出的「新世代打擊詐欺策略行動綱領」工作，積極呼籲民眾建立「識詐」意識，才能有效遏止詐騙案件發生。

中山分局舉辦「藝之獨秀」防詐活動，設置各種攤位，以寓教於樂的方式進行宣導。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

此外，警方更加強宣導各類詐騙案例，舉凡近期常見的「海外假求職詐欺」，至屢見不鮮的「解除分期付款」等詐騙手法，都藉由有獎徵答方式，讓民眾在參與活動之餘，亦能了解到各項犯罪預防的重要性。

中山分局呼籲，近期海外假求職、假投資詐欺頻傳，如接獲訊息稱有「包吃、包機、包住、高薪免經驗」等求職機會，或是稱「穩賺不賠、高額獲利」等投資管道，切勿輕信，如有相關詐騙徵候，可撥打165反詐騙諮詢專線進線諮詢，亦可透過分局臉書粉絲專頁等管道，提供民眾了解最新詐騙手法訊息，全民一同加入打擊詐騙行列。