台灣民眾黨主席柯文哲5日晚間在東區德光里活動中心與粉絲相見，直言兩岸現況無法統一也無法獨立，藍綠卻持續炒作禍害國家，嗆台南88槍與爐渣全台聞名卻無下文，一定與施政有關。認為總統不該是政治領導人，應是文化傳道者。

柯文哲5日晚間的便當座談會吸引約百名粉絲到場，高喊「阿伯加油」，成大學者許忠信也到場參加。他直言台灣現況根本無法統一或獨立，但國民黨與民進黨卻不停炒作統獨議題，自稱是為了未來的理想，民眾應該未來再考慮投給藍綠，現在先投給白色的台灣民眾黨。

柯文哲大批民進黨從地方到中央都亂花錢，陳菊使高雄負債3000億，鄭文燦使桃園增加負債1200億，這2都的後代子孫怎麼過？蔡英文總統的前瞻計畫8400億作了什麼重大建設？防疫8400億一開始還缺口罩、缺疫苗、缺快篩，最後缺藥物，最後搞出高端疫苗。向美國買軍火6200億，台灣有付錢，美國沒給貨，直呼哪有這種事？痛批整個政府爛光光。

台灣民眾黨主席柯文哲的台南便當會吸引近百名粉絲參加。（程炳璋攝）

柯文哲嗆副總統賴清德裝可愛，明明是醫生，對許多台灣的防疫問題卻不站出來講話，他提到台南的88槍槍擊案與爐渣案都聞名全台，卻沒有下文，他直指一定是施政問題。

柯文哲表示若當總統，不會當自己是政治領導人，而要作一個文化傳道者，「不貪汙就可以贏國、民兩黨了」，並以「希望台灣有我們會變得更好」作結，現場粉絲鼓掌大叫「柯文哲當選」。柯文哲晚間再到大東夜市掃街，與許多支持者合照並簽名。