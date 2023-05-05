63歲資深主播沈春華知性優雅的形象深入人心，除了紮實的播報能力，她還兼任電視節目主持人，獲得13座金鐘獎肯定，也是歷屆電視金鐘獎最高紀錄的得獎者，沒想到不時會在社群分享生活的她，粉專於昨(4日)深夜被二度無預警關閉，讓她陷入抓狂狀態，不滿直呼：「如此不分青紅皂白可以嗎？」

沈春華在個人臉書表示，昨日發現行政院通過一項新政策，盼能杜絕名人肖像遭到盜用並進行詐騙，本想在粉專發文表達讚許之意，「畢竟包括我在內，許多公眾人物都受害良久，澄清和報案都沒用」，未料深夜點開臉書，竟發現臉書又被關閉，無奈地說：「該不會所有的『沈春華』都被下架了吧？如此不分青紅皂白可以嗎？有藍勾勾的認證也沒用嗎？好累啊！誰來告訴我怎麼樣當一個好人？」

事實上，沈春華今年2月就表示被詐騙集團盯上，不僅粉專上的照片被拿去盜用，還以公益之名要求民眾投資股市，為此，她曾發文示警粉絲不要上當，未料自己被波及，反倒變成受害者，粉專慘遭關閉，好在向臉書官方申訴後，過了3天總算恢復權限，開心PO出限時動態直呼：「終於喚回公理正義，謝謝臉書。」

因此，這次再度捲入盜圖事件，許多粉絲都看不下去，紛紛回應：「莫名奇妙的事可多了」、「這是個善惡不分的世界！我只要看到有贊助的，就檢舉！」、「太讓人失望了！怎麼回事啊？難道是Meta的『專家』秀逗了嗎？」、「台灣的詐騙集團簡直是無法無天了！」