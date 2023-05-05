英王查爾斯三世加冕典禮即將於台灣時間明天週六（6日）傍晚在倫敦西敏寺登場，一連三天均有慶祝活動，下週一（8日）全國為此放假一天。按照傳統，加冕式隔天英國各界自主舉辦「加冕午宴」，全國至少7000場，白金漢宮已於4月發布建議菜單，菜色反映查爾斯三世的喜好。主菜之一的鹹派與其他甜點的材料會用到貨源不足已久的雞蛋，百姓罵歸罵仍忙著備料，等著迎接英國史上規模最大的公眾聚會之一。

即將接受正式加冕的英王查爾斯三世，5日在倫敦白金漢宮宴請大英國協總督與總理，笑容滿面。（圖／路透社）

英國王室慶祝君主加冕舉辦宴席歷史悠久，從1189年理查一世（Richard I）加冕到1821年喬治四世（George IV）加冕，無一不辦，喬治四世的加冕宴尤其奢華，開銷相當於今天的2000萬英鎊。1830年威廉四世即位後認為沒有必要舉辦奢華的加冕宴，他在1831年加冕時並未舉辦，此後英國王室就沒有再辦過加冕宴。

不過，民間自辦派對慶祝君主加冕的傳統持續至今，菜色當然不及王公貴族高檔，時至今日已成街頭巷尾、親朋好友歡聚一堂共享美食的好理由。英國《獨立報》報導，政府鼓勵大眾在英王加冕隔天（7日）中午舉辦戶外餐會，地點可以是街道、庭院、花園等場所，首相蘇納克也會在首相官邸倫敦唐寧街10號開席，邀請全國社區志工共餐。

英王查爾斯三世與王后卡蜜拉6日在倫敦加冕。「加冕午宴」主菜之一是鹹派。

英國甚至有「加冕午宴」（Coronation Big Lunch）的網站供大眾登錄、查詢，餐會數量早已超過7000場，估計全國會有100萬人共襄盛舉。日期以7日星期天為主，但也可選擇6日到8日舉辦，甚至6月也可以，就算改在晚間舉辦「月光宴」亦無不可。

菜餚當然是午宴焦點所在。王室會透過發布「加冕午宴」建議菜單的機會推廣特定美食。1953年6月伊麗莎白二世加冕，當時英國仍處於二戰結束後物資短缺的歲月，加冕午宴主菜是「加冕雞」（Coronation Chicken），把切碎的雞肉佐以咖哩醬，配上麵包食用。

查爾斯三世的弟弟、愛丁堡公爵愛德華王子4月中旬於西敏寺出席由坎特伯里大主教舉辦的「加冕午宴」。

時隔70年，英國即將再度迎來加冕午宴登場的時刻。王室4月發布的建議菜單主菜之一是「加冕鹹派」（Coronation Quiche），反映查爾斯三世愛吃蛋的飲食習慣，也很適合眾人共享分食，延續已故女王伊麗莎白二世「加冕雞」的精神。查爾斯三世的弟弟、新任愛丁堡公爵愛德華王子4月18日也在倫敦西敏寺出席由坎特伯里大主教主辦的「加冕午宴」，帶頭示範。

其他建議菜色包括烤小羊排、可煎可烤的「加冕茄子」、玉米餅夾明蝦鳳梨、「加冕雞」、「加冕王冠斯康餅」、米其林星級主廚設計的「草莓薑汁鬆糕」、維多利亞海綿蛋糕等美食。英國已有不少餐廳業者也推出「加冕午宴」特餐吸客。