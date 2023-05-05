這次全國小學田徑錦標賽2天賽程共有6項59人次破大會紀錄，圖為女生跳高台中市阮怡菲以1公尺65創新猷。(中華田協提供)

相隔15年，澎湖縣再次舉辦全國小學田徑錦標賽，在縣長陳光復與中華田協的合力主辦下兩天賽程共計6項59人次改寫大會紀錄，成績斐然，中華田協秘書長王景成開心表示，可見得協會多年來向下扎根的計畫更加成熟了。

中華田協非常重視這次全國小學錦標賽，除了理事長葉政彥親臨現場外，吳清標、朱文慶、黃文成與翟學電四位副理事長、林榮錄監事長也都從本島飛往離島澎湖視察，此外，新上任的體育署長鄭世忠也撥冗出席，看到21縣市1389位隊職員與會，期許所有小朋友能在快樂中找尋到運動的樂趣。

總計這次比賽共有女生大隊接力前三名、男生大隊接力冠軍、女生400公尺接力前兩名等6個團隊刷新大會紀錄，個人方面女生跳遠台北市何涵霓以5公尺38改寫5公尺23大會紀錄，男生3000公尺競走雲林縣謝凱傑14分29秒80創新猷，女生跳高台中市阮怡菲跳出1公尺65，超越1公尺60賽會紀錄。

王景成說，這次比賽能夠成功圓滿舉辦，最必須感謝縣長陳光復、縣教育處長蘇啟昌、澎湖縣體育會理事長張偉男的全力協助，小朋友才能有如此出色的表現。