無視一度落後22分的頹勢，衛冕軍高雄全家海神5日靠著于煥亞單場飆進6顆三分球、獨拿22分，布銳克曼也有20分、11助攻，最後以99比98逆轉擊敗台南台鋼獵鷹，也把季後賽首輪戰績扳成2勝2敗平手，最後一決生死的G5將於8日回到台南進行。

延續前場火燙手感，谷毛唯嘉一替補上來，就接連拿下8分，搭配胡凱翔的外線火力，帶起獵鷹一波14比0猛攻，甚至打完首節，獵鷹取得36比19大幅領先，光在首節，獵鷹投籃命中率高達6成67(投18中12)，其中包含三分球投7中5。

獵鷹雖在第二節一度擴大領先到21分，卻在上半場還剩2分25秒，碰上德古拉提前4犯麻煩，海神趁機靠著邱子軒三分球追上，打完上半場，獵鷹仍以63比45領先，胡凱翔半場16分，阿修羅12分、10籃板，海神以邱子軒12分最高。

海神第三節開始就打出8比2追上，加上德古拉提前5犯，海神逐漸縮小差距，接著又是一波14比4，海神追成67比71，甚至靠著邱子軒的三分球追成73平，不過獵鷹及時打出7比2，打完前3節。獵鷹仍以80比50領先地主海神。

打到末節還剩7分06秒，谷毛唯嘉6犯畢業，來到最後5分46秒，布銳克曼的拋投幫助海神取得89比88首度超前，接著布銳克曼再次拋投取分，于煥亞最後2分49秒補上三分球，就算阿修羅強打得手，獵鷹還以91比94落後。

最後1分26秒，布銳克曼再次切入拋進兩分球，陳靖寰及時投進三分球，讓獵鷹仍有一絲生機，可是布銳克曼又切入打板放進兩分，接著最後27.7秒兩罰中1，沒想到簡偉儒最後16秒完成「四分打」，獵鷹追成98比99緊張局面。

獵鷹馬上故意犯規把胡瓏貿送上罰球線，他在最後13.6秒兩罰竟然落空，獵鷹雖掌握最後一擊，沒想到竟然沒有人敢出手，最後就在比賽槍響同時飲恨落敗。