24歲的澳洲交換生肖雷(Alex Shorey)因誤食強效老鼠藥「超級華法林」，一度入住加護病房，但家屬的指控卻意外衍生案外案，對此有一名知情人士透露，整起事件會變得不可收拾，全是因為有名年紀偏大，自稱肖雷「女性友人」的阿姨全程作亂才會如此。

該名爆料者疑似為接手的醫療人員之一，在Dcard留言「我夢到的」，他表示肖雷狀況是真的很嚴重，因為本人體質頗為特殊，對於藥劑、輸血都過敏，因此發生過敏性休克，聲帶都腫脹起來，又因凝血異常不能插管，只能用呼吸器維持著。

他透露，有位台灣高齡阿姨，自稱肖雷的女性友人，自顧自地擔任了家屬跟醫院的溝通管道，翻譯時還都亂翻，故意講得很嚴重，甚至還疑似偷拍加護病房照片，投書給媒體，逼得他們交班時都要提醒，不能放這位「友人」入內。

他也還原現場，表示醫師指出，抽血報告發現凝血功能異常、第九因子降低，並無所謂器官衰竭，而會這樣的原因高機率是老鼠藥導致，原因可能出在吃的食物被汙染或是其他管道，家屬才會把小吃列入懷疑項目之一，並非直指是台灣小吃害的，但媒體都下了聳動標題。

PO文後引發網友熱烈討論，但許多人不認同肖雷家人行為，認為募款平台上寫得很清楚，就是指責醫療延誤、不當，又懷疑台灣小吃為原因，才會炸鍋。

目前肖雷已經返回澳洲接受治療，由於有醫師投書內情不單純，北檢也主動介入，分他字案調查，率領市刑大在肖雷和45歲台籍女友的家中起出老鼠藥，但女子說法反反覆覆，含糊不清，最新說法更表示自己泡了毒果汁要輕生，卻被肖雷誤喝下肚，才會釀成此禍，但警方認為恐非實情，送女子至台北地檢署複訊。

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