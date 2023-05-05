隨著疫情趨緩，不少人都計畫出國旅遊，然而日前有網友在臉書社團爆料，表示搭乘菲律賓皇家航空時，飛機起飛就連椅墊也跟著「起飛」。對此，菲航在今（5）日晚間發出聲明，起飛前機艙內的所有設備都會由空服員檢查，任何座椅上的損壞，都會被空服員標記為「失效」，不允許任何乘客上座，認為該座椅墊「被人為刻意移除」。

一名網友日前發文聲稱，和家人搭乘菲律賓皇家航空的A320前往長灘島度假，不料飛機升空沒多久，他臀部下方的座椅墊「也跟著起飛」，導致他整趟航程只能「練腿力」，貼文曝光後，在網路上引發熱烈討論，其他網友直呼：「這太驚悚了」、「還以為要彈射降落」。

網友在臉書社團分享椅墊脫落的畫面，引發熱烈討論。（圖／《爆料公社公開版》）

然而，菲律賓皇家航空今日晚間發文回應，表示標準的客機設備中，座椅墊會固定在座椅框架上，且每次飛行前，空服員都會檢查機艙內的所有設備，當然也包括座椅和安全帶，有缺陷的座椅墊、托盤、斷裂的扶手、損壞的安全帶，全部都會被記錄在飛行日誌中，以便在航班結束時，即時通知團隊修復。

「任何座椅上的損壞事件，空服員都會將其標記為『失效』，是不允許任何乘客坐在上面的」。菲律賓皇家航空CEO指出，網友上傳的圖片，座椅墊明顯是被人為刻意從原始狀態移除，一般來說，除非施加外力，否則椅墊無法被輕易移除，而椅墊確實是可以拆卸，若發生在海面迫降的緊急狀況時，可用作浮力裝置。

菲律賓皇家航空表示，以對此事展開調查，若為不實報導或惡意造謠，將視狀況採取法律行動，以維護商譽，並確保能繼續提供所有乘客方便、安全的飛行。