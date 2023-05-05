韓國啦啦隊女神李多慧今（5日）上中天綜合台《同學來了》，今天即將與同為樂天女孩的林襄在球場同框飆舞，李多慧說：「李多慧說因為跟林襄只有之前在IG見過面，想要趕快見到林襄本人，所以很期待禮拜六的比賽。」還不忘向林襄喊話「Miss you」，破除先前曾傳出「后不見后」的謠言。

李多慧（右二）與阿Ken（左起）、安心亞、張立東相見歡。（羅永銘攝）

李多慧昨現身《同學來了》，攝影棚擠爆媒體，主持人安心亞同樣有女神級美貌，阿Ken被問2位女神掉進水裡會救誰？他誰都不得罪，胡鬧回「我會把水吸乾」，所以是選不出來的意思？阿Ken懂生存回答：「我覺得是這是世界不能沒有她們這兩位，開什麼玩笑都是女神等級。」

阿Ken讚李多慧有天花板級的舞蹈實力，要跟她學習，「我在網路上看到她的評論，說她的舞蹈每個動作都是很到位、很到頂，有些時候是動作做到了，沒有美感也不行，所以我覺得她各方面都做得很好。」

他接著不忘誇萬年緋聞對象，「這一點我之前只有在安心亞身上有看到」，安心亞很滿意這答案，開心直呼：「他跟張立東掉到水裡，我會救阿Ken。」引起一陣尖叫聲。安心亞看到李多慧本尊，直說她皮膚很好、很漂亮。

聊到理想對象，李多慧說欣賞友善、有責任感的異性，她先前接受訪問時，曾選男神許光漢是她的理想型，她解釋：「因為許光漢陽光的笑容讓我覺得很有魅力。」同樣吸引李多慧的還有台灣美食，也想請3位主持人推薦觀光景點。