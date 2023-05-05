國一三重南下三重交流道今（5）下午發生一輛貨車自撞護欄側翻，目擊者發現救援隊伍中，有一名長髮短褲正妹正焦急地處理駕駛屁股附近的傷勢。（黃敬文翻攝）

國一三重南下三重交流道今（5）下午發生一輛貨車自撞護欄側翻，目擊者發現救援隊伍中，有一名長髮短褲正妹正焦急地處理駕駛屁股附近的傷勢。（黃敬文翻攝）

國一南下三重交流道今（5）下午發生一輛貨車自撞護欄側翻，目擊者發現救援隊伍中，有一名長髮短褲正妹正焦急地處理駕駛屁股附近傷勢；據了解該名正妹原本駕駛BMW在後方目擊車禍後，二話不說下車幫忙，還拿醫藥箱照顧駕駛，熱心舉動全被拍下，網友直呼「真是天使」。

畫面中該名女子在倒臥的貨車旁，與警消人員站在一起注意駕駛，下一幕是女子拿出醫藥箱處理駕駛下半身的傷口，暖心舉動全被一旁駕駛拍下，目擊者直呼「真是天使」，據悉該女子當時駕駛BMW在路上目擊車禍，二話不說隨即停車下來幫忙，警方表示女子相當低調，處理完駕駛傷勢就離開了。

國一三重南下三重交流道今（5）下午發生一輛貨車自撞護欄側翻，目擊者發現救援隊伍中，有一名長髮短褲正妹正焦急地處理駕駛屁股附近的傷勢。（黃敬文翻攝）

事發在國一南下三重交流道，今（5）下午2點一輛小貨車打滑自撞水泥護欄後側翻在路中，駕駛疑似一度受困，被救出時該名長髮女子隨即上前幫忙，女子用藥簡易處理駕駛靠近屁股的傷勢；傷者為54歲張姓男子，經檢傷，臀部有擦挫傷被送往市立三重醫院。