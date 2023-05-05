111學年度國民小學足球世界盃總決賽即將在11日於高雄市立楠梓足球場開踢，32支參賽隊伍將在4天賽程內爭奪男女組冠軍獎盃，小球員們在今日的記者會上喊出代表各隊必勝口號，誓言拿下冠軍，場面非常熱血。

「國民小學足球世界盃」自108學年度起開始辦理，至今已辦理4屆，參隊數由431隊到今年已有667隊，今天特別舉辦全國總決賽記者會，並邀請到32支球隊代表手持各校校旗，上台喊出激勵口號！球隊們超有創意，宜蘭縣羅東國小、南投縣雙龍國小更是以原住民族母語喊出奪冠宣言，氣勢十足。

體育署署長鄭世忠表示，感恩疫情已經過去，「國民小學足球世界盃賽已經準備好了，希望球員們享受比賽，全力以赴拼出最佳榮耀。」同時也宣布有大彩蛋，111學年度國民小學足球世界盃賽男女組奪冠的球隊，將可以參加8月的國際邀請賽，現場球員聽到都眼睛發亮，誓言要勇奪冠軍！

中華迷你足球協會推廣大使許淑華、台灣運動文創推廣大使許智傑、中華民國足球協會理事長王麟祥、中華民國迷你足協球會理事長房振昆都親臨記者會，許淑華表示，「特別感謝體育署的支持和肯定，讓我們可以到全台灣22縣市推廣，國小世界盃每年的參加隊伍數都有增加，是台灣規模最大的基層幼兒賽事之一，期待一同努力，讓世界看見台灣的足球！」

而今天特別搭飛機遠道而來的是台東縣成功國小女足隊，總教練簡嘉弘笑說，「我們今天真的是最遠過來台北的，因為真的很重視這項比賽，我們的孩子比較鄉下，希望放學後也給孩子們有興趣發展，往年是女足為主，女足近年人數變少，今年在二年級開始收男足，我們女足108年國小世界盃有打進4強，也會跟縣內太平國小併隊，參加全國學童盃、少年盃，都有拿過全國冠軍，今年是很有信心，但是球是圓的，強敵的話應該是新北自強，他們4年級跟我們算是同期上來的，實力很相近。」

隊長簡愉宸表示，「口號是舅媽幫忙想的，他很會想口號，我們的口號是：冠軍球隊在這裡，帶球射門樣樣行，不拿第一沒道理，成功成功成功，加油加油加油！我對自己有信心，目標就是第一名！」

而曾經拿過國小世界盃冠軍的台中市清水國小，總教練張和昱表示，「我們最大目標就是進入8強，因為孩子每一年的狀況不像傳統學校穩定，但我設定目標就是前8強。」一旁球員蔡宗睿則笑說，「大家是比較想要冠軍！我自己也是想拿冠軍！」