美國就業市場火熱，4月非農報25.3萬人，遠超前值及市場預期，失業率報3.4%，低於前值及預期。10年期美債殖利率來到3.44%。美股周五（5日）3大指數齊揚，道瓊工業指數漲375點，那斯達克指數漲超1%。

截至台北時間21點39分，道瓊工業指數上漲375.69點（或1.13%），暫報33503.43點；那斯達克指數漲127.79點（或1.07%），暫報12094.19點；標普500指上漲43.19點（或1.06%），暫報4104.41點；費城半導體指數下跌9.73點（或0.33%），暫報2931.9點。

5大科技巨頭漲跌互見，蘋果財報報喜，iPhone銷售表現優於預期，股價大漲逾4%；銀行股災後反彈，漲幅普遍1%至2%；半導體類股漲跌互見，超微跌逾1%，聯電ADR漲0.7%，台積電ADR漲0.5%。

美國勞工部5日公布，4月非農就業數據超乎預期，人數大增25.3萬，遠超修正後前值16.5萬人及市場預期18萬人，失業率報3.4%，低於前值3.5%及預期的3.6%。