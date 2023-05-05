蘋果Q2營收年減3％至948億美元，淨利年跌3％來到242億美元。這係蘋果10年內，第三度出現連二季營收下滑。

但蘋果正式財報結果優於預期，超越數據供應商FactSet分析師預估的營收929億美元、淨利226億美元。另一數據商路孚特（Refinitiv）預測蘋果Q2營收衰減4.4％、每股盈餘1.43美元，但實際營收減3％、每股盈餘1.52美元。

蘋果財務長梅斯特里（Luca Maestri）也提到，蘋果毛利率介於44％和44.5％之間，高於路孚特估計的43.7％。

梅斯特里受訪指出，蘋果經歷消費需求疲弱的艱困環境，反映在Mac電腦和iPad銷售下滑，但多虧iPhone表現亮麗，特別是在新興市場。梅斯特里說，iPhone在印度、印尼、拉丁美洲、中東等地成長強勁。蘋果進軍印度傳捷報，部分歸因於大舉投資這個南亞最大經濟體，一連開設2家直營店，並在當地打造APP開發者社區。

分析師表示，蘋果在印度的直營店上月首開張後，有助促進今年新款iPhone需求。即便消費者與企業礙於通膨高漲緊縮開支，iPhone在蘋果Q2的銷售額，仍增長1.5％達513億美元，遠比預期的衰減3.3％為佳。市調機構Canalys日前報告顯示，今年首季全球智慧手機出貨量跌13％，但蘋果的市占相較安卓手機不減反增。

蘋果同時宣布，將派發的股利提高4％，董事會批准再買回900億美元庫藏股。

蘋果執行長庫克4日上財經媒體CNBC受訪指出，有別於谷歌母公司Alphabet、臉書母公司Meta、微軟、亞馬遜等其他科技巨頭，他將大規摸裁員視為「最後手段」，目前這不在討論之列。