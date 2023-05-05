中國新能源汽車正在迎接多年來罕見的快速成長，可能為疫情期間陷入停滯的中國製造業帶來一股暖流。據大陸乘聯會公布數據顯示，預估4月新能源車出廠60萬輛，與上月持平，較上一年同月則增長高達114%。預計1-4月車企出廠新能源車210萬輛，同比增長43%。預測2023年新能源車銷量有望達到汽車總銷量36%。

據《上海證券報》報導，據乘用車市場信息聯席會（乘聯會）官網消息指出，2022年中國新能源車市場實現650萬輛銷量，增速94%。2023年3月乘用車銷量季度末衝刺後，4月全國新能源乘用車市場回歸平穩，價格戰熱度逐漸消退，觀望情緒緩解，整體車市延續3月底的態勢。

報導說，由於受到去年低基數的影響，近期中國新能源車出口持續走強，因此上海等新能源車的產業鏈核心地區的車企表現異常突出。

乘聯會預測，4月中國新能源乘用車銷量在60萬輛，與3月61.7萬相比基本持平，但與去年同月相比翻倍暴增114%則很振奮人心。預料2023年全國新能源車發展優勢擴大，1-4月中國乘用車廠商新能源批發210萬，同比增長43%。

報導說，2023年中國狹義乘用車銷量為2350萬輛，新能源乘用車銷量為850萬輛，年度新能源車滲透率有望達到36%，目前運行狀態與預測基本吻合。