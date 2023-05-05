統一獅靠著「花蓮王」蘇智傑4打數3安打，包含1轟個人貢獻3打點，以4比0擊敗味全龍，奪下2連勝，賽後追上樂天桃猿，兩隊無勝差，只在勝率稍微落後。

蘇智傑在3局下從臨危受命接替投球的廖任磊手中敲出2分炮，本季第5轟、生涯在花蓮球場第10轟，總計4打數3安打，個人貢獻3打點，加上先前2轟，單週在花蓮收穫6萬元加碼獎金。

賽後蘇智傑以5轟、19打點、打擊率4成10、32支安打，躍居聯盟打擊「四冠王」，他說：「當然希望打擊能有獎項，不管是什麼獎項都會努力爭取。」他也提到近期攻守兩端都有好表現，「除了打擊端能夠幫助球隊，更希望守備能有好表現來幫助投手，讓他能夠安心投好每一球。」

獅隊先發投手布雷克用98球投7局，飆出7次三振、沒有保送，僅被敲4支安打、無失分，拿下本季第3勝（另有2敗）；而龍隊先發投手布里悍僅投2局，在3局準備投球時扭到腳提前傷退，接替登板的廖任磊被敲2安包含1轟，失2分承擔敗投。

獅隊拿下這一勝，與桃猿無勝差，僅以勝率0.609稍微落後桃猿的0.619，而龍隊吞下2連敗，目前落後獅猿2.5場勝差、排名第3。