由中國圍棋協會主辦的衢州爛柯盃世界圍棋公開賽今日舉行32強賽，台灣代表選手賴均輔強碰中國第一棋士柯潔，棋局峰迴路轉，最後賴均輔逆勢反撲，執白擊敗世界棋王，拿下生涯世界賽首勝，勇闖16強賽。

「衢州爛柯盃」世界圍棋公開賽今年舉辦首屆比賽，賽名取自古代圍棋典故，由南朝梁作者任昉所著的《述異記》，文中敘述晉人王質上山砍柴，遇到仙人下棋，觀罷卻見所攜斧頭的斧柄（又稱柯）已經朽爛，下山時，人間已過百年。

爛柯盃世界賽本賽由32名世界選手爭奪冠軍，冠軍獎金高達人民幣180萬元（約新台幣800萬元），第一屆比賽原訂去年開賽，但受新冠肺炎疫情影響，延至今年舉行，台灣經比賽選拔後，由棋王許皓鋐、中環碁聖賴均輔代表出賽。

兩位台灣代表由海峰棋院精銳隊總教練周俊勳領隊飛抵衢州市備戰，4日進行抽籤，去年奪得台灣八冠王的許皓鋐九段抽中中國目前積分排名第四名的丁浩九段，賴均輔八段則抽中重回中國積分排名第一的柯潔九段。

今年27歲的柯潔曾是世界棋壇第一人，取得過8個世界冠軍，包括百靈盃、夢百合盃，以及三星盃等，雖然在2020年擊敗韓國選手申真諝，搶下三星盃冠軍後再無緣世界冠軍，於國際賽沉寂了一段時間，但他的成績一直保持在世界排名前三名。

柯潔今年更有「大復活」之勢，在短短一個多月的時間內，於中國比賽中奪得12連勝，不但取得中國圍棋名人戰挑戰權，又在中國倡棋盃比賽中殺入四強，一時之間表現優異，他還在社群媒體上發文說，「最近贏得太多了！」可說是手感正熱。

而今年年僅21歲的賴均輔，雖然是台灣棋壇的明日之星，去年也不負眾望拿下中環碁聖的頭銜，但國際賽經驗遠遠不足，過去僅多次參加GLOBIS盃世界新銳圍棋錦標賽，此次代表台灣參加世界圍棋公開賽，還是職業生涯第一次。

5日開賽前，各方都普遍不看好賴均輔的勝率，不過賴均輔（執白）初生之犢不畏虎，棋局序盤就與世界棋王爭鋒相對，白棋布局使出「羋氏飛刀」迅速強攻，不只氣勢上不輸人，AI更判斷前50手，白棋略佔上風！

不過柯潔（執黑）冷靜行棋，不見畏懼，面對對手強勢進擊，黑棋局部作戰選擇硬碰硬，棋步絲毫沒有放軟。實戰兩人在中央一帶展開亂戰，柯潔攻中有守、條理分明，先將左下大龍安定做活後，再對白棋發動進攻。

由於黑棋攻擊有方，白棋局面頓陷劣勢，但賴均輔沒有退縮，看準局勢混亂，果斷反擊；此時，黑棋略顯大意，策略過於保守，讓白方抓準機會反攻，實戰186手，賴均輔精準「滅眼」直刺柯潔大龍要害，柯潔左右為難，雖然大龍最後逃出生天、成功做活，但情勢已由優轉劣，勝利女神轉向賴均輔招手。

進入官子階段，賴均輔已是勝利在望，但柯潔不願輕易放棄，兩人仍戰至最後一刻，甚至上演40目驚天轉換，但情節無關勝敗，仍由賴均輔獲得中盤勝利。

「衢州爛柯盃」世界圍棋公開賽5日結束32強賽，台灣代表許皓鋐執黑不敵丁浩，提前遭到淘汰，賴均輔則拿下生涯世界賽首勝，執白戰勝柯潔，跌破眾人眼鏡搶入16強賽，明天中午12點半賴均輔對決檀嘯九段。