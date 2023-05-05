經濟部今發布近5年上市櫃經營統計，2022年整體在營收、獲利、研發及投資四項上，都創近5年(2017~2022)新高。單以企業來看，護國神山台積電除在營收居第二外，其餘營業利益、研發、投資全居製造業首位。非製造業則以陽明海運最亮眼，營業利益最高，營收也居亞軍。

經濟部根據證交所1591家上市櫃企業財報資料進行分析，總計2022年上市櫃公司整體營收淨額達25兆2392億元，年增5％。攸關本業獲利能力的營業利益，也有2.6兆元，年增4.6％。另外研發費用及固定資產分別為6969億元、1.69兆，成長幅度也均逾1成。

經濟部統計處副處長黃偉傑指出，雖上市櫃各項表現都是5年最好，不過營收成長主要還是集中「資訊電子產業」，佔比就有6成2。其中「電腦電子產品及光學製品業」10.26兆最高，年增2.5％，電子？組件業5.75兆元居次。

反之傳產就比較黯淡，「化學原材料業」、「基本金屬業」因終端市場需求疲軟，產業鏈庫存調整，各年減6.7％、3％。

以製造業來看，營收淨額前3大公司，依序為鴻海3.8兆、台積電2.5兆及和碩1.2兆。但看獲利的營業利益，則由台積電1兆907億元穩居第一、其次聯電827億元及聯發科542億元，都有非常大差距。

台積電另在研發與固定資產投資各有1608億、8976億，一樣遙遙領先其他上市企業。

非製造業部份，營收淨額前3大公司依序為文曄4195億元、陽明2610億元及統一超1829億元。至於營業利益上，陽明就以1660億元上位第一，其後為日月光投控及長榮。

黃偉傑表示，雖然去年整體表現好，但2023年首季工業生產指數不好，各項投資也延後，今年上市櫃表現就要觀察。