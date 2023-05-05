大陸航母「山東號」日前編隊在台灣東部外海進行演練，也因此讓過去軍方在台灣東部的保存戰力，引發關注；國防部長邱國正則在立法院表示，兩岸一旦開打，台灣沒有分什麼前方、後方，面臨「處處是戰場」。中天新聞針對「國防部長邱國正示警，兩岸若開打，台灣處處是戰場」進行街訪，對此，有一位年輕人表示，「開始搶食物呀！戰爭就會沒食物呀！」

中天新聞《盧秀芳辣晚報》5日派出記者針對「國防部長邱國正示警，兩岸若開打，台灣處處是戰場」進行街訪，一位年輕人直言，「就…逃呀，看能逃去哪裡，就逃去哪裡呀」；同伴則表示，「台灣要逃很難，除非跳海呀，就是有一點...，蛤，要打仗囉，好糟糕喔」。

還有一位正妹認為，「台灣一被炸到，基本上台灣就沒啦，所以其實打仗沒什麼好處」。還有一個女生認為，「傻眼，就很瞎。因為我覺得台灣不應該打仗，因為民進黨執政，所以搞得現在都要打仗，因為他們親美」。

還有年輕人直言，「開始搶食物呀！戰爭就會沒食物呀！」、「看到這種兩岸的話題，其實現在就沒有什麼特別的感覺，我們就是只能積極備戰，其他都蠻麻木的」。