新冠肺炎（COVID-19）自2019年12月底爆發，至今進入第4年，疫情全球大流行3年多，人人生活都有了很大的改變。世界衛生組織週五（5日）公布，新冠肺炎疫情已趨緩，2020年1月宣布的「國際關注公共衛生緊急事件」狀態予以解除。

世界衛生組織「突發事件委員會」週四（4日）召開第15次會議，討論COVID-19疫情大流行是否依然屬於「國際關注公共衛生緊急事件」（public health emergency of international concern，PHEIC）。這是世衛最高級別公共衛生警報。世衛祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）同意，這個緊急事件狀態應予以結束。

世衛在2020年1月宣布新冠肺炎疫情成為「國際關注公共衛生緊急事件」，當時距離疫情爆發大約6個星期。這個等級的事件讓成員國之間協議遵守世衛建議的緊急事件管理指南；成員國依此各自宣布境內的公衛緊急事件，而且具有法律效力，各國依此調度防疫資源、暫時取消某些規定，以平息疫情危機。

“I declare COVID-19 over as a global health emergency.”



— WHO Director-General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, after saying the Emergency Committee recommended the downgrade Thursday pic.twitter.com/0lDLNaiUot — The Recount (@therecount) May 5, 2023

譚德塞在週五的記者會正式宣布，新冠肺炎PHEIC狀態結束。他說，過去1年多以來，大流行的趨勢持續呈現下降狀態；過去10周以來，每周報告因新冠病毒死亡的人數持續處於2020年3月以來最低點，大多數國家民眾生活陸續恢復正常。

譚德賽不忘示警，新冠病毒進化仍有不確定因素，各界仍需謹慎看待，倘若未來疫情再度大幅升溫、確診數或死亡數遽增，他會毫不猶豫再度召開「突發事件委員會」會議並發布國際關注公衛緊急事件。

隨著疫情降溫，大眾出國戴口罩甚至防護面罩、出示陰性採檢證明的景象已陸續消失。 （資料照／美聯社）

世衛數據則略少，全球確診累計7.65億餘例，將近700萬人病故；依照官方通報數據統計，歐洲確診數最多，美洲死亡病例最多、其中6分之1在美國。Omicron變異株大發威，全球病例數在2022年12月飆到最高點，西太平洋病例暴增。

疫情肆虐3年多，除了戴口罩、勤洗手、公共場所人數管控、封城等手段，藥物也迅速問世，重症藥物與疫苗持續研發，美國約翰霍普金斯統計，全球已施打的疫苗總數達到133億3883萬多劑，不過，全球仍有好幾十億人尚未接種疫苗。目前的確診數、死亡數都是疫情爆發3年多以來最低點，4月最後一個星期死亡人數逾3500人。

台灣已於今年5月1日起把新冠肺炎從第五類法定傳染病降為第四類，中央流行疫情指揮中心解編。美國政府預計5月11日解除新冠肺炎的緊急事件等級。