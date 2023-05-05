傳遞慢生活理念的居家生活品牌ANJESS今天以《浮生．悠然》為題，舉辦品牌雙周年慶暨年度新品上市發布會。現場擺設經典橄欖油、巴薩米克陳醋及特色果醬，包括西西里經典珍珠柑果醬、西西里慢食草莓果醬等令人細細品味的質感商品，展現品牌精神。

另外，品牌也推出年度新品「黃金貝殼粉」，採用革命性環保新素材及海洋生物質複合材料製成，天然潔淨功能令在場嘉賓讚不絕口，ANJESS也以此年度新品搭配ANJESS甄選珍珠母貝湯匙及橢圓盤搭配為母親節禮盒，為即將到來的母親節提供新選擇。

ANJESS以年度新品做為品牌精選母親節禮盒，其中包含「黃金貝殼粉」20ml、噴霧容器、ANJESS珍珠母貝湯匙、ANJESS珍珠母貝橢圓盤，特殊包裝中，有呼應海洋的藻類及可以裝飾家中的可愛綠色植物。ANJESS母親節禮盒定價2520元，即日起至母親節當日享9折優惠價，2268元。