日本石川縣能登地區今天晚間再度發生規模5.8強震，最大震度5強，目前沒有發布海嘯警報。

根據日本氣象廳，地震發生於當地時間下午9時58分（台北時間下午8時58分），推定規模5.8，震源深度10公里。

震度5強地區有石川縣珠洲市，震度5弱為能登町，震度4地區包括新潟縣長岡市、上越市、佐渡市、富山縣舟橋村、石川縣七尾市、石川縣輪島市的舳倉島、輪島市、石川縣穴水町。

能登地區今天下午2時42分發生規模6.5地震，造成1死22傷。氣象廳官員警告民眾未來數天必須注意餘震，留意土石崩落。