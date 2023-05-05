投信法人表示，台灣半導體產業牽動全球科技趨勢發展，在電子產業中獨領風騷，更是台灣經濟與投資上的護國群山，而在獲利亮眼之餘，有不少半導體公司願意與股東分享經營成果，令台灣半導體不僅長期追求資本利得的機會大，更可以是存股族的收益靠山，建議投資人不妨透過同時訴求半導體主題投資與存股領息的台灣半導體收益ETF來參與，把握息利雙收機會。

群益台灣半導體收益ETF（00927）經理人謝明志表示，從近五年數據走勢來看，半導體基於其高技術含量與高產能利用率，毛利率穩居第一，去年第四季毛利率近35％，較電子零組件23％、電腦及周邊設備24％、通信網路22％更加亮眼，鑒於半導體業長期成長趨勢不變，股價亦跟隨基本面仍現向上趨勢，深具投資價值，而在AI、電動車、5G通訊等科技趨勢又進一步提升對半導體的需求下，生活中各方面可說是都離不開半導體，台灣半導體持續是內外資的產業投資首選，表現值得期待。

謝明志指出，台灣半導體產業不僅毛利高、獲利能力在電子業中最為強勁，其配息能力亦佳，包括IC設計、晶圓代工、封測等不少半導體大廠日前宣布的股息配發金額大方，顯示台灣半導體股中，不乏同時具有股價成長潛力與高息特色的標的，有機會資本利得、股息兩頭賺。

臺灣半導體收益指數鎖定台灣上市櫃半導體類股，先篩選日均成交額>8000萬與近四季稅後ROE>0的個股，確保其流動性品質與獲利能力，而指數會在每年5月與12月重新審核成分股，以精準掌握半導體高息股，以及搶先布局隔年具股息及股價成長潛力的半導體企業，投資追蹤此指數的00927群益台灣半導體收益ETF有助為投資人掌握半導體的股價增長與股息收益契機。