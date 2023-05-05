美女主播高毓璘有一張甜美臉蛋和曼妙身材，外型神似名模洪曉蕾，只要在新聞台就是收視保證，還被網友們封為「主播界洪曉蕾」。目前38歲的高毓璘突然分享出社會後因「本名」造成的困擾，璘字太少見時常被打錯，讓她一直都有想改名字的念頭，煩惱是否要把本名換掉。

高毓璘今（5日）在臉書發文，她發現部分沒看新聞的網友，因為她的名字是Phoebe，就以為她叫做「高菲比」，得知本名後都相當驚訝，「筆畫好多喔！好難寫！好man！跟你不搭欸」；對此高毓璘也坦言，能把她名字寫對的人真的非常少。

因為本名中的「璘」字太生僻、太少見，高毓璘連在公司工作多年，名字還是會被其他人打錯，這已經是她的日常，自己也很厭倦解釋名字，尤其是餐廳訂位的時候，如果對方堅持問全名，「我常常講到很想掐死對方，或掐死自己」。

儘管高毓璘已經是美女主播的代表之一，她一直都有改名字的想法，提出留下喜歡的毓、把璘換掉，還說不然改成「高菲比」、「高毓菲」之類，但又擔心太可愛和美女人設不搭；她最後更開放網友賜名，看出她似乎真的很想換名字。

文章底下有許多網友提出各種意見，但也有忠實粉絲力挺她本名，「粉絲都不會寫錯妳名字，別換啦」、「現在的名字很美，跟妳很搭」、「名字是父母給妳的第一份禮物，充滿著愛，能不改就不改吧」、「我覺得改了就不是妳了」。