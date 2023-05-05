據公告，「北向互換通」初期可交易品種為利率互換產品，報價、交易及結算幣種為人民幣。參與「北向互換通」的境內投資者（即互換通報價商）需與外匯交易中心簽署報價商協議，並為上海清算所利率互換集中清算業務的清算會員或該類會員的清算客戶。

參與「北向互換通」的境外投資者為符合人行要求並完成大陸銀行間債券市場准入備案的境外機構投資者，並經外匯交易中心開通「北向互換通」交易權限。擬申請開通「北向互換通」交易權限的境外投資者需同時申請成為場外結算公司的清算會員或該類會員的清算客戶。

據公告，初期交易額度方面，全部境外投資者通過「北向互換通」開展利率互換交易在軋差後的名義本金淨額每日不超過人民幣（下同）200億元，後續可根據市場情況適時調整額度。

上海清算所與場外結算公司針對雙方清算所之間的風險敞口建立「互換通」資源池。初期，上海清算所與場外結算公司之間淨頭寸對應的「互換通」資源池風險敞口設定上限不超過40億元，後續可根據市場情況適時調整額度。