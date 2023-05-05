（兆豐銀行積極發展數位金融服務，信貸數位化服務平台「信貸e把兆」連奪兩大獎。圖／兆豐銀行提供） 數位金融發威，直覺又迅速。兆豐銀行積極發展數位金融服務，信貸數位化服務平台「信貸e把兆」連奪兩大獎。為慶祝獲獎，兆豐銀行推出「好稅貸兔U」線上信貸活動，享首期固定年利率0.01％，再抽刷卡金18,888元，並減免手續費優惠，提供給有資金需求的客戶，以因應五月繳稅季及慶祝母親節。信貸數位化服務平台「信貸e把兆」參加2023年國際商業雜誌（IBM）「年度國際銀行評比」評選，獲「2023年台灣區最佳消費者貸款產品獎」，更乘勝追擊參加全球銀行與金融評論雜誌（GBFR）舉辦的「最佳創新競賽」，再次獲「2023年台灣區最佳數位信貸獎」。兆豐銀行表示，未來將持續創新於數位金融，以客戶為核心，提供更便捷的金融服務。兆豐銀行「信貸e把兆」數位化服務平台，讓客戶從額度試算、案件申請、線上補件到契約書簽訂，皆可從同一網頁完成，享有一站式的便利及直覺式的體驗。此外，「信貸e把兆」還結合大數據的運用及系統化的審核，讓客戶多數都可以在申貸當天拿到資金。即將邁入五月的繳稅季及母親節活動檔期，民眾對於資金的需求也逐漸提升，兆豐銀行為慶祝「信貸e把兆」獲國際兩項大獎，推出「好稅貸兔U」線上信貸活動，持續提供完善的數位金融服務且扮演關鍵的資金提供者。只要5月底前於兆豐銀行官網線上申辦信貸，除享有首期固定年利率0.01％，還可抽刷卡金18,888元，若再提供相關稅單，立享手續費減免2,000元優惠，希望能為民眾打造優質數位服務且減輕負擔，輕鬆渡過稅月，有資金需求的民眾不妨可趁此機會線上申辦。以貸款金額30萬元，首期固定年利率0.01％，第2期起年利率2.66％，手續費3,000元，貸款期間7年為例，每月平均繳付本息約3,918元，只要成年且有固定收入，即可透過線上申辦兆豐銀行信貸。兆豐銀行消金業務處協理林中象表示，兆豐銀行不斷精益求精，以客戶為中心發展數位金融服務，希望透過數位金融創新，提供客戶最直覺的金融服務，降低客戶獲得金融服務的門檻，讓客戶於數位體驗中滿足資金需求。兆豐銀行提醒民眾，近期詐騙方式層出不窮，建議尋找正常管道向銀行申辦貸款，儘量避免向代辦業者或行銷公司申辦，以免損害自身權益，亦可降低不必要的糾紛。