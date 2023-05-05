富邦悍將「斧頭邦」發威，范國宸、張進德連續開轟，其中張進德更是5打數4安打、3打點演出，助隊以7比4擊敗中信兄弟，在「金控大戰」3連戰首戰勝出，也賞「黃衫軍」3連敗，戰績繼續墊底，與排名第1的樂天桃猿、統一獅有6場勝差。

富邦2局上先靠申皓瑋安打攻下2分，3局上范國宸轟出2分炮，下棒的張進德再補上陽春炮，一口氣將比分擴大至5分。落後的兄弟一度將比分追到2分差，但7局上張進德再敲出帶有2分打點的安打，助隊穩住勝果。

張進德5打數4安打，只差三壘安打就完成「完全打擊」，也讓他本季首度獲選單場MVP。富邦先發投手艾普勒5局投出6次三振、2次觸身球保送，被敲7支安打、失3分，奪下本季第2勝。

衛冕軍戰績持續探底，原本寄望主場勝率極高的吳哲源止敗，可惜6局失5分，吞下本季第3敗（另有1勝），這也是他繼2017年10月4日後、相隔2039天在主場吞敗。