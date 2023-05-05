有不少人抱怨，國旅的價格比國外還要昂貴。近日就有民眾拍下路上一輛全黑的特殊遊覽車，一查發現，該車號稱「移動式總統套房」，每次上路最多只載8名遊客，還有按摩椅、吧檯、紅酒櫃等奢華配備，3天的旅遊行程開價8萬元，貼文一出，讓許多網友看傻眼，大嘆：「有錢人的快樂，你無法體會」。

PO在臉書社團《爆廢公社》上傳一張照片，有一輛全黑的遊覽車行駛在高架橋上，車身印著的圖樣是一隻展翅奔馳的獨角獸，他上網查詢才知道，原來要搭乘這輛車可不便宜，「用這台在台灣玩要6到8萬…正常人這價位都可以去日本2趟以上了」。

該款遊覽車上有8個乘客坐的按摩椅，還另外附有2個空位給隨扈使用。（圖／翻攝自百駿通業FB）

車上設有吧台、紅酒櫃，由專人提供服務。（圖／翻攝自百駿通業FB）

貼文曝光後，網友留言直說，「有錢人的快樂，你可能無法體會」、「會不會他們出國已經玩到不知道去哪裡玩了，就留在台灣耍廢」、「買的不是旅遊，而是尊榮感」、「會花這種金額參加國旅的，他們去日本光機票就6萬了」、「這根本移動式總統套房」。

根據《ETtoday新聞雲》報導，這輛名為「創新號」的8人座豪華遊覽車，由鼎運旅遊集團斥資2000萬元打造，座椅採用個人按摩椅，還設有吧檯、紅酒櫃，參考阿聯酋航空的規模打造車內空間，其配套的旅遊行程為2日到3日，每人要價6到8萬元不等，包含提供餐飲和影音設備，還有隨車服務員和攝影師。