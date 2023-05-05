綜觀14家上市金控公司股利，目前僅剩下台新金尚未公布。已公布今年股利的13家金控公司中，以中信金每股配發1元現金股利、現金股息殖利率達4.33％居冠，其次為兆豐金3.62％、永豐金3.51％、元大金3.5％，第一金、華南金、富邦金與國泰金則都在2％以上。

中信金日前公布今年將配發現金股利1元，雖低於去年度配發1.25元股息，但維持過去六年都有至少1元以上的水準，且若以5日收盤價計算，現金股息殖利率為4.33％，高居金控之冠，更是唯一突破4％水準的金控。

目前現金股息殖利率維持在3％以上的還有兆豐金、永豐金與元大金。兆豐金今年配發現金股利1.24元、股票0.08元，以最新的現金股息殖利率來看，僅次於中信金，達3.62％。

另外，目前國泰金、富邦金兩家壽險金控現金股息殖利率和公股的第一金、華南金都維持在2％以上。而合庫金、玉山金今年相對較令股民失望。另外，新光金、國票金、開發金三家金控今年通過不配發股利。

整體來看，目前已公布股利政策的13家金控中，有配發現金股利的10家金控，以5日的收盤價計算的現金股息殖利率來看，分別為中信金4.33％、兆豐金3.62％、永豐金3.51％、元大金3.50％、第一金2.95％、華南金2.68％、富邦金2.53％、國泰金2.11％、合庫金1.83％、玉山金0.76％。