一、合庫AMC未有亂貸放、貸款放水的情事。

合庫AMC配合政府推動都市更新、危險及老舊建築物加速重建政策，協助重建或改建各階段所需資金，依金管會所函頒「金控公司（銀行）轉投資資產管理公司營運原則」而訂定「受理都市更新及危老重建墊付款項業務辦法」，經稽核處查核授信案件均依規經該公司投審會討論通過後，提報其董事會審議，辦理的都更代墊款案撥貸符合相關規定，且目前所有案件的還款繳息情形皆正常，無委員所指「亂貸放」、「貸款放水」的情事。AMC子公司近三年獲利及預算達成情形均較過去年度為佳。

二、合庫AMC案關人員雖均屬合規任用，惟因社會觀感不佳，已全數離職。

合庫AMC案關人員的人事進用部分，經查相關程序均依合庫AMC「員工任用及敘薪辦法」規定辦理，且敘薪尚符合市場行情，惟合庫金為政府投資的公股金控，進用關係人士恐造成社會觀感不佳，所提人員現均已離職，包含AMC公司7人，以及合庫AMC前董事長蔡見興的兒子在合庫創投，都已離職。

三、依合庫金法務部門意見按現行「公職人員利益衝突迴避法」第二條規定及相關解釋函令，合庫AMC前董事長蔡見興不屬於該法所稱的「公職人員」，其關係人的任用尚無須依同法第六條負提出相關書面通知金控與財政部的義務。