近幾年餐酒館如雨後春筍般冒出，業者無不推陳出新搶攻微醺商機。台中知名餐酒館NK. Restaurant特邀《料理之王》第一屆冠軍陳首宏，在明(6)日擔任一日客座主廚，攜手餐廳主廚鄧弘偉，端出3道融合歐陸與台味的創意新菜。陳首宏明日也將獻身NK. Restaurant親手做料理，粉絲想要品嚐冠軍廚師精湛手藝，可要把握難得的機會。

去年11月試營運的NK.Restaurant，推出陳首宏客座主廚的創意佳餚，期望翻新一般人對美食的想像。（NK. Restaurant提供）

3道獨家料理「童趣」、「跟屁蟲」與「繽紛」，各別搭配特製調酒。（NK. Restaurant提供）

勇奪《料理之王》第一屆冠軍的陳首宏，與NK. Restaurant主廚鄧弘偉都師承有「新加坡御廚」美名的郭文秀，師兄弟聯手打造期間限定的獨家美味，頗具話題性。強強聯手的菜單最大的亮點為在義法西餐中融入台灣在地食材，用在地食材加上陳首宏獨特創意，為歐陸菜餚展現新貌；再搭配特調酒品，業者掛保證將翻新一般人對美食的想像。

童趣(小時候番茄沙拉)-番茄、醬油、薑、伊比利火腿。（NK. Restaurant提供）

兩人共創的限定料理共有3道新品，分別以「童趣」、「跟屁蟲」與「繽紛」命名，趣味名稱讓人還沒開吃就充滿想像。「童趣」是點綴伊比利火腿的醃漬番茄沙拉，搭配融合琴酒、啤酒、榛果、青蘋果泥與蜂蜜的「情人果」特調酒品，酸甜風味在夏夜瞬間令人食慾大開。

跟屁蟲(酥炸香料白肉惰藍紋綠醬)-白羽雞、青醬、魚、Blue cheese。（NK. Restaurant提供）

「跟屁蟲」則將近年來流行的舒肥雞肉、舒肥魚肉酥炸後佐上藍紋起司、青醬及美乃滋，口感香脆濃郁，搭配融入台中在地的羅氏秋水茶、火烤椰子水與12年麥卡倫威士忌的「望穿秋水」氣泡酒飲，喝起來清甜爽口。

繽紛(大頭菜慕斯鹹香貝殼麵)-鹹豬肉、大頭菜、蛤蠣。（NK. Restaurant提供）

第3道壓軸上場的是 「繽紛」貝殼麵，上桌時乳白色的慕斯並無繽紛之感，用湯匙一舀，白色幕斯下隱藏了鹹豬肉丁及大頭菜，還有蛤蜊提鮮，而基底幕斯是大頭菜製成的，客人在撥開慕斯盛起入口的一瞬間便感受到繽紛的食材與用色，有種美食開箱的驚喜樂趣；搭配保留經典Gimlet樣貌，巧妙融入奇異果、梅子風味的餐酒收尾，讓料理美味在口腔裡巧妙融合，令人印象深刻。3道創意新菜供應到5月底止，想要嚐鮮的民眾可得把握時間。

NK. Restaurant精於歐陸創意料理，招牌菜色「手工油封宜蘭櫻桃鴨腿」。（NK. Restaurant提供）

NK. Restaurant精於歐陸創意料理，像是「手工油封宜蘭櫻桃鴨腿」以及「西京燒醃小羔羊」，都是製作費時的人氣菜色，主廚鄧弘偉推薦必點。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障！