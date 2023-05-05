前役只打3分鐘就出手打到台南台鋼獵鷹洋將德古拉頭部，而被吹違反運動道德犯規遭到驅逐出場的高雄全家海神後衛于煥亞，5日一舉將功贖罪，除了投進6顆三分球，更攻下全隊最高22分，幫助海神驚險逆轉擊敗獵鷹，「我要跟德古拉道歉，下次我會打準一點！」

當賽後被問到今天表現是否算將功贖罪，于煥亞先笑了一笑，然後說：「當我打到德古拉頭部，我真的當下相當錯愕，回到休息室內也很自責，因為我最近身體狀態調整很好，我當然想要繼續留在場上幫助球隊。」

于煥亞表示，自己當時絕對不是故意打德古拉的頭部，「假如他只有200公分，當時我的動作可能打到他的持球手臂而已，問題是德古拉230公分，我真的不小心才打到他頭部的，所以我必須要跟他道歉，我不是會故意傷人的球員。」

在這個季後賽系列戰當中，只要于煥亞得分超過20分以上，海神兩戰都贏，但如果他得分只有個位數，海神兩戰皆輸，「教練提醒過我對球隊的重要性，我必須盡量留在場上，畢竟對方無法守擋拆，只能守區域，我的外線火力勢必相當重要。」

于煥亞更把自己火燙手感歸功現場觀眾氣氛，「只要場邊觀眾瘋了，我也會跟著瘋了，只要我瘋了，就有空檔把球投進！現在我只希望我們的神隊友，能在G5前進台南現場替我們加油打氣。」