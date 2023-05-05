23歲的新星洪暐哲，2019年赴大陸參加選秀節目《以團之名》奪下冠軍，成功出道，近期在台拍攝VIDOL影音平台BL劇《免疫屏蔽》大談唯美男男戀，「小奶狗」的可愛外型圈粉不少。談起選秀節目，當時才20歲就站上大舞台，要面對大咖評審唱跳，舞蹈科班出身的洪暐哲一點都不緊張，「這些歌的唱跳我已經準備好幾年，自信可以讓人不一樣。」

洪暐哲從大陸選秀節目出道，初嘗走紅滋味。（羅永銘攝）

洪暐哲果然大放異彩，表演不僅獲得最高5星，還被評審團包含黃曉明、袁婭維、Selina等人大讚是「唱歌好、跳舞好、長得又好的全方位藝人」。比賽期間讓他最崩潰的環節是和團員唱跳《龍拳》，他負責Rap的部分，壓力大到想退賽，所幸表演仍受好評。

比賽將近5個月的時間，洪暐哲的高人氣收穫一大票粉絲，有回他下飛機，機場保安立刻向他確認身分，他以為自己做錯事犯法，結果是接機粉絲太多，保安控制不了，只好由5、6位保全圍著他，護送他走其他通道離開。

洪暐哲有「小奶狗」般的可愛外型。（羅永銘攝）

在選秀節目走紅前，洪暐哲曾赴韓國當練習生，歷經猶如當兵的訓練生活。他透露練習生有固定的上班時間，從早上11點打卡，上課至凌晨12點，會以週評比和月總評來淘汰學員，學員來自亞洲各地好手，自我要求高的洪暐哲不想被淘汰，每天都是第一個到練習室報到，最後一個回家，「我進去教室是天亮，出來也是天亮，沒看過首爾的晚上。」

洪暐哲提到進教室第一件事就是量體重，公司嚴格控管飲食，被要求減肥的人只能吃豆芽菜拌飯，自己「幸運」的被要求增重，每天在食堂都能吃到韓國烤肉、部隊鍋。除了體態，行蹤、手機訊息都會被掌握，一天只有10分鐘可以打電話回家報平安，嚴格程度宛如軍事訓練，「只有周日休息會歸還手機、可以外出，但每一小時就要拍照回報時間地點，因為怕我們在外面惹事。」

洪暐哲能捱住體能上的勞累，但坦言心理壓力真的很大，「公司會說加油，再幾個月就能出道了，但幾個月也有可能是24個月。」一次休假在韓國街頭，他忍不住傳訊息給媽媽說「我好累喔」，媽媽心疼回覆「回家吧孩子，媽媽永遠陪你。」母子倆感情好，媽媽捨不得他辛苦，但只要立下目標，他就會拼命達成，「所以每次打給媽媽就會想要趕快掛掉，怕她叫我回來。雖然心裡壓力很大，但我從來沒哭過，只要我想做就不會覺得苦。」

洪暐哲演出BL劇大談唯美男男戀。（羅永銘攝）

回台後洪暐哲沉寂了一陣子，如今終於主演BL劇《免疫屏蔽》主要角色。但其實在試鏡時，洪暐哲因力求表現反而過度僵硬被刷掉，是導演再次看試鏡帶，邀請他嘗試另一角色，才獲演出機會。外型可愛的洪暐哲，自認很難詮釋中二、直男的陽光大男孩，他細心為角色做設定、加上個人特質，把直男成功「掰萌」了，表演終於說服導演，他頗有成就感地說：「導演一開始指正我不該這麼萌，但看了我的演出，拍到後面就會要求我再萌一點。」

場地提供：町記憶旅店 Cho hotel