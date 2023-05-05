美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）近日接受日媒專訪，警告世人北京「傀儡」 可能贏得台灣總統，並稱前總統馬英九3月底訪中，就是為了跟北京討論「傀儡人選」。前國安會秘書長楊永明今( 5 日)痛批，這是對馬英九和所有台灣人為尋求兩岸對話、兩岸和平努力的打壓，是美國勢力要介入台灣的總統大選，「完全不能接受」。

對於麥考爾的發言，楊永明今日在《新聞大白話》節目中表達強烈抗議並指出，麥考爾接受《日經亞洲》專訪，前一半的內容中，麥考爾稱日本與美國要立即進行兵推演習，以應對中國可能的核武攻擊。楊永明直言，「這個人已經發瘋了」。

楊永明續指，麥考爾隨後話鋒轉向台灣，稱國民黨的總統候選人一定是「親中」的候選人，馬英九到中國大陸，是去討論傀儡人選。楊永明表示，聽到這種話，不只馬辦會生氣，每一個台灣人都應該要生氣，馬英九到中國大陸，每一站行程都公開透明，被台灣媒體從頭看到尾，見了誰、講了甚麼話全部都有報導，而馬英九講的話，也都是台灣人希望他能在中國大陸講的話，包括中華民國、兩岸和平。

楊永明認為，麥考爾的說法，會讓每一個有意推動兩岸和平、兩岸對話的人，通通被抹黑，會因為美國的壓力而不敢去做，那麥考爾放出這種話，某種程度上，「是不是美國也要指定他的代言人呢？這是不是外部勢力介入到台灣的選舉？」外交部一定要提出抗議。

而國民黨發言人林佳興對此表示，會盡力與美國各方溝通。楊永明也痛批，「講甚麼東西啊」，國民黨的前主席被污衊，國民黨要立刻叫黨駐美代表去跟麥考爾說「你講錯話了，你對台灣污衊、你對台灣不理解」，並強調國民黨只是要尋求和平，國民黨也尋求與美的關係、也歡迎麥考爾來台灣，但麥考爾的污衊，已經影響到總統大選。

楊永明也提到，蔡政府加強民防招募、美國軍火商來台、前美國國安顧問歐布萊恩說台海兩年內會發生戰爭，「很清楚的兩個手，一個是民進黨的手、一個是美國部分政客的手，在影響台灣的總統大選」。他也痛斥，這種污衊的事情，居然在台灣沒有任何人有強烈反應，這是在打壓台灣所有尋求兩岸和平、兩岸對話的努力，完全不夠能接受。