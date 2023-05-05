國民黨主席朱立倫今會見日本自由民主黨青年局局長鈴木憲和眾議員一行，雙方針對台日關係與區域安全議題深度交流。朱立倫表示， 國民黨將繼續秉持「親美、友日、和陸」的外交政策，加強與各方的對話與交流，為區域帶來和平穩定與繁榮發展。

國民黨表示，鈴木憲和於去年5月5日曾率團拜會朱立倫，與今年再次拜會國民黨的日期正好相同。朱立倫表示，國民黨自孫文總理創黨開始，便與日本有長久且深厚的關係，在東京、橫濱、大阪及長崎等地都有國民黨的黨支部。長期與日本自民黨青年局密切交流，也持續透過這樣的情誼連結，讓國民黨青年同志與日本年輕領袖有深入交流的機會。

朱立倫主張，在區域安全議題上，國民黨一向主張透過結合「國防」(Defence)與「對話」(Dialogue)並行的「2D戰略」，增強我國國防力量同時尋求兩岸和平對話，讓台灣迎向更和平的未來。朱表示，本黨將繼續秉持「親美、友日、和陸」的外交政策，加強與各方的對話與交流，為區域帶來和平穩定與繁榮發展。

朱立倫在會中也再次對去年不幸逝世的日本前總理安倍晉三表示哀悼，感謝安倍晉三長久以來對於台灣的支持；另關於近日日本總理岸田文雄遇襲事件，也期盼類似意外不再發生，以確保日本官員與民眾的安全。

會談中，朱立倫也提到國民黨在去年地方選舉勝選經驗。他強調，本黨提名了許多年輕的候選人，並於22名縣市長候選人中提名高達10位女性參選人，讓台灣民眾看見國民黨年輕化及支持女性參政的決心。

此次陪同接見外賓的本黨海外部主任暨立法委員陳以信、前文傳會主委暨立法委員洪孟楷、國家政策研究基金會副執行長暨桃園市議員凌濤、文傳會副主委暨台北市議員柳采葳，皆於今年二月赴日本東京會晤自民黨議員，並與鈴木憲和局長交流台日關係與台海安全議題，關係密切良好。