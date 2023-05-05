南韓正妹直播主企鵝妹(柳允進)來台徒步環島多日，並全程直播環島過程，未料日前竟遇到一名無禮橘衣男子「阿旺」要求唱生日快樂歌，讓她哽咽落淚，直呼：「感覺被當猴子耍」，而不滿的不只這一例，最近她在新北市土城區吃飯時，被一名粉絲要求合照，忍不住抱怨「吃飯跟哭不拍照是常識」，隨即引起網友熱烈的討論。

企鵝妹上月23日開始環島之旅，沿途遇見大批粉絲想合照、簽名，她也來者不拒，作風相當親民，不過為了安全起見，日前一名男路人違規停車要求合照，便果斷拒絕對方，之後更透過助手發出3點聲明公告，內文要求粉絲不要出征餐廳業者、不要違規停車以及等到定點再拍照，把拍照規則講得清清楚楚。

沒想到，企鵝妹今(5日)在土城區吃餐廳時，被粉絲認出身分後要求合照，當下忙著在沙拉吧夾菜的她，雖勉為其難地答應，但回到座位後，一邊吃東西一邊不滿地說：「我以為吃飯跟哭的時候不拍照是常識，但感覺有些人沒有這種常識。」

這段話傳到PTT後，鄉民們幾乎一面倒附和，紛紛表示意見：「大部分台灣人都不在乎造成別人困擾啊」、「為了自己目的，各種不尊重跟無視規矩」、「終於說出口了，可惜他們不懂人話跟英文」、「等下你會看到很多有水準的堵在門口等拍」、「覺得這波賺完，下次真的不敢來了XD」、「台灣猴子本來就這種水準，不意外。」