李璇脾氣好但坦言會計仇，只是不會報仇。（羅永銘攝）

李璇與自己年輕時期的海報合影，氣質依舊。（羅永銘攝）

永遠的「古典美人」李璇在今年初働失摯愛丁強，她曾說自己的人生哲學就是不要自找煩惱、徒增痛苦，連牽絆最深的子女她也寬心以待，但面對攜手半輩子的丈夫離世，李璇墜入深深的寂寞，對丁強的思念轉移至生理，受訪時她眼球半邊泛紅，「眼睛不曉得怎麼了，我從楊梅坐火車來，一路想到他就哭，想著等等訪問得回答我們的事情，可能就這壓力，眼睛就不好了。」

丈夫走了這3個多月，家裡空空蕩蕩，只能打開電視讓家裡有點聲音，一邊整理丁強的遺物，這才體會何謂「另一半」，陷入痛苦的李璇憂傷地說：「我現在也了解什麼是未亡人了，怎麼剩我一個人呢？跟他一起走一了百了多好。」回憶丁強的好，李璇說從丁強開始追求她時，就感受到滿滿的安全感。

李璇15、6歲時，常在劇校公演，是被看好的花旦之一，丁強常前往看戲，「他先認識我，我不認識他，只知道有丁強這個名人，但對他沒感覺，相差12歲嘛，總覺得丁大哥是另一輩人。」後來李璇劇校畢業被電影公司相中拍武俠劇，鼎盛時期在10個月內拍了9部電影，是當紅女星，她打趣說拍過的電影多到不記得，「我看了照片才知道拍過。」

李璇多次和丁強合演武俠片，認識一段日子後，丁強寫信給她，細數自己在片場為她做的貼心事，「他說在片場怕別人翻我行李箱，偷偷幫我藏起來。」只是她忙拍戲沒意會到丁強的愛意，笑說當時只有感動沒有心動。有回2人到韓國拍戲，丁強一路護著她、擔心她滑倒，有人不慎碰到她，丁強就會不高興，李璇終於心動了，「我真的哭了，世上怎麼會有人對我這麼好，我那麼重要嗎？」

2人交往後遭到父母反對，曾斷聯一陣子，傷心的李璇還和鄰居偷跑去舞廳跳舞找樂子，「我們花錢叫小姐來坐檯，去那學跳恰恰。」未料有天和朋友去西門町看電影巧遇丁強，「我永遠記得他穿的那套黃西裝，我們巧遇後又開始聯絡。」李璇以去阿姨的小票房唱戲當藉口，偷偷溜出去約會，終究父母還是知道2人熱戀中。

李璇為了跟丁強在一起，做了人生最叛逆的事，因為爸爸強烈反對，李璇竟下意識拿起剪刀要往自己刺，嚇得媽媽趕緊抓住她，對爸爸破口大罵：「她要做什麼就讓她做吧。」李璇心疼說雖然「革命」成功，但媽媽被她整得很慘，「我媽的同鄉都叫她胖子，但她擔心我的事情變好瘦，我結婚的時候她最瘦。」

婚後丁強很保護李璇，在演藝事業上給她不少意見，李璇也夫唱婦隨，「有人找我演時裝劇，丁強就說我穿時裝還要穿絲襪露腿，不好看，手也不知往哪擺，我就推掉。」但李璇在2008年以公視人生劇展《蟹足》勇奪金鐘視后，她笑說其實丁強反對她演出，直說「演老太太糟蹋人」，但當時李璇拿到劇本時，夫妻倆正分隔兩地，「因為那時我媽摔斷腿，我回娘家照顧她，拿到劇本丁強也不知道，我想演這戲還可以做公益，就接演了，一切真的是天助我也。」

李璇個性不太給自己找麻煩，即使夫妻相處有不愉快，但事情過了就算，「生活沒那麼多硬碰硬的時候，我雖會計仇但不會報仇。」這次面對老天給的課題，還不明白「走出來」是怎麼一回事，「難道是把他給忘了嗎？這怎麼走出來？他會一直在心裡的。」現在李璇接受痛苦是必經的過程，想哭就哭，適時沉澱、發洩，「其實自己一個人也沒有怎麼樣，只是比較想他而已。」

服裝：聲聲慢

造型：陳美莉