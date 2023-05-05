台電資料顯示，5日尖峰用電3558.2萬瓩，比起4日的3436.4萬瓩，一天就增加121.8萬瓩。台電發言人吳進忠表示，連續兩天高溫炎熱，且會有熱累積的狀況，所以才相差一天用電量就差很多，分析用電成長主要來自使用空調冷氣，就讓用電量大幅攀升。在用電量成長下，實際備轉容量還有約17.9％，實際備轉容量還有637萬瓩，供電燈號亮出供電穩定的綠燈。

面對用電量成長，實際的供電狀況，吳進忠說，受惠於鋒面逐漸靠近，讓風力發電比起前一日增加許多，最多的時候挹注整體電力112.2萬瓩，同時太陽光電供電量也創新高，在正中午時光電出力664.4萬瓩，兩者相加776.6萬瓩，在中午用電尖峰時，提供充足的電力。

吳進忠指出，近期還有機組正在大修，因此傳統機組的供給是差不多的，5日是讓部分還未滿載的電廠直接逐步滿載因應用電尖峰，另外也有啟動部分大甲溪的水力機組、抽蓄水力來發電，這是因為大甲溪需要放水給下游使用，抽蓄水力因周末用電減少，可以利用周末多餘電力再來抽水回填調度水源。

展望下周供電狀況，台電預估，因為7日開始鋒面過境，中部以北可能會有降雨，讓整體溫度下降，因此用電量也會減少，預估用電量落在3200萬瓩至3270萬瓩之間，供電燈號持續亮出穩定的綠燈。台電補充，由於即將進入夏季用電尖峰，正在進行歲修的機組會陸續歸隊，整體供電能力也能因此提升。