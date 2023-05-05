大嵙崁親水園區設有共融式遊戲場，是親子假日休閒好去處。（水務局提供／蔡明亘桃園傳真）

中華民國景觀學會舉辦2022第10屆台灣景觀大獎頒獎典禮，桃園市政府水務局以「大嵙崁親水園區景觀工程」榮獲公園綠地／公共開放空間類佳作肯定。

水務局表示，中庄景觀土丘位於大溪區大漢溪左岸，其原為中庄調整池第2期預定地，下游緊鄰新北市鶯歌水岸，市府為將中庄調整池與中庄2期周邊土地整合發展，營造優質水岸藍帶，辦理大嵙崁親水園區景觀工程。工程基地因位處板新給水廠水質水量保護區，並鄰近農業生產區，故採低度開發、低汙染並結合農業行為的發展模式施工，利用基地內2大地景中央水道及景觀土丘來進行環境營造。

水務局說明，中央水道原為中庄調整池的洩洪水道，此工程利用下凹地形特色，於水道周邊種植誘蝶誘鳥植栽，建構水岸生態步道，配合跨河跳石攔水堰抬高河道水位，營造寬廣水域，提供民眾親水休憩活動空間。

水務局提到，景觀土丘因其具有絕佳的視野景觀及優良的風場條件，透過整地及種植耐旱耐病蟲害的闊葉韓國草混假儉草來營造連綿交錯的風箏草原，目前已成為市府每年舉辦國際風箏節的場地，另配合無障礙步道、坡腳造林、原生樹種的林蔭安排，營造舒適宜人休憩空間。

水務局指出，土丘下方透過道路改道來增加活動腹地，設置磨石子滑梯、自然礫石坑、原木遊具及八米高自然滑草坡來增加空間吸引力及趣味性，將其打造為一座適合各年齡層使用的共融式遊戲場。

大嵙崁親水園區自開放使用後，已成為民眾假日休閒的好去處，共融式遊戲場的各項遊樂設施提供小朋友遊戲的場所，景觀土丘更成為民眾放風箏的最佳場域，水務局也配合市府推動「大龍門環狀旅遊帶計畫」持續推動大漢溪水岸環境營造，提供民眾休閒遊憩場所，提升大溪整體觀光效益。