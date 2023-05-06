舒子晨（左）面對張立東拷問不畏懼。（Up直播提供）

張立東主持的Up直播辛辣談話節目《藝外爆紅》，邀請因回歸LuxyGirls隊長引起討論的女星舒子晨來對決網友，大方回應靠關係當隊長和新任男友感情等問題，更自爆曾收過150萬伴遊陪睡的陌生訊息邀約，好強的個性還因為開價變少跑去問原因，笑翻眾網友。

談到與新任男友的交往經過，舒子晨大方分享另一半其實是在電影院告白，兩人某次約會看電影時剛好演到了一個溫馨的橋段，沒想到男友在那個氣氛下就直接告白，講完後我們都沒心思在電影上了，後半段幾乎全在聊天，荒謬的過程讓張立東笑翻。

至於被問到另一半的優點，舒子晨更直接在節目上放閃告白，甜蜜表示：「他應該是我認識最單純的人了！」男友個性老實到告白後還不敢馬上牽手，是隔天吃飯後才牽，做教職員相關工作的他，生活也很規律下班就回家，會覺得非常放心。

有小謝金燕之稱的舒子晨近日因回歸LuxyGirls一事引起網友討論，這次登上直播節目面對網友質疑，批頭就有人提問說到是否演藝圈發展不順才會回歸啦啦隊行業，嗆辣的她也大方回應：「並沒有不紅才回歸的事，現在螢光幕前很多都是啦啦隊的成員，早已和演藝圈密不可分了！」

隨後，她補充說明自己回歸擔任隊長並沒有靠關係，如果要靠關係，幹嘛不直接當醫美診所老闆娘就好，暗諷與老闆李進良的緋聞十分荒謬，直言的性格也讓粉絲們大讚是新一代女戰神。

聊開了的她也在節目尾聲驚人自爆曾收過邀約伴遊陪睡的訊息，最高開價還高達150萬，每幾個月就會收到一次，某次看到價格降下來時，還因為自己好勝心太強而去詢問為何價碼變低，同為閨蜜的籃籃、何美等人也都有收過，三人還曾因為價格高低的問題而一起討論，笑翻一票網友。