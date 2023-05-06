經濟部水利署北區水資源局5日舉辦石門水庫工程行政透明廉政座談會，邀集桃園地檢署、桃園市調查處、經濟部水利署政風室及多家廠商等參與，希望藉由推動行政透明，以踐行廉政及工程倫理，確保公務人員及廠商免受不當外力干擾，如期如質完成重要水庫延壽工作。

北水局表示，透明廉政座談會中，先由課長吳啟順簡報「石門水庫排砂隧道進水口擋泥結構改善公開透明措施」，將此高難度水下施工詳述執行規畫，其後邀請桃檢主任檢察官邱文中就「工程採購常見違失及相關人員刑事責任」專題演講，盼藉法令解析及實際案例說明，讓同仁及執行廠商瞭解法律規範，最後再透過綜合座談溝通與多方對談，凝聚共識、化解疑慮，落實施政透明，建構廉能優質工作環境。

北水局長江明郎指出，石門水庫營運已近一甲子，為永續經營有必要進行各項水庫基礎建設工程，未來將確實依政府採購法及相關規定，秉持公平、公正、公開原則辦理採購作業。這次廉政座談會，可讓水庫業務推展過程公開、透明、乾淨、具效能，不僅體現水資源永續利用與發展，更落實廉能施政目標。