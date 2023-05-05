台南永康區一名丁姓超商大夜班店員墜樓身亡，死前遭受多人凌虐毆打，事件爆發後警方逮捕女店長在內的6名嫌犯，對此全家總公司5日晚間也公告，將會直接接管該店。
全家表示，此事件進入司法程序，會全力配合調查，並將盡全力聯繫丁姓店員家屬以協助後續喪葬與相關事宜。公司強烈譴責且不容許任何的暴力行為，由於陳姓前加盟者涉嫌犯罪，該店已於4日起由總公司接管直營，並於5日完成解約，後續將交由檢警偵辦、以查明真相。
台南永康區一名丁姓超商大夜班店員墜樓身亡，死前遭受多人凌虐毆打，事件爆發後警方逮捕女店長在內的6名嫌犯，對此全家總公司5日晚間也公告，將會直接接管該店。
全家表示，此事件進入司法程序，會全力配合調查，並將盡全力聯繫丁姓店員家屬以協助後續喪葬與相關事宜。公司強烈譴責且不容許任何的暴力行為，由於陳姓前加盟者涉嫌犯罪，該店已於4日起由總公司接管直營，並於5日完成解約，後續將交由檢警偵辦、以查明真相。
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